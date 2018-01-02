Эксперты: Японская практика какеибо сэкономит до 35% бюджета в месяц
Эксперты после проведения наблюдений заявили о существовании японской практики какеибо. По словам специалистов, разработанный метод сумеет сэкономить порядкам 35% бюджета за месяц, сообщается на интернет-портале Daily Mail.
Смысл японской практики какеибо заключается в необходимости заполнять журнал с электронными таблицами. В последних люди должны указывать свои цели, стремления, доходы, а также сбережения. Разработчики для покупателей разместили различные мотивирующие фразы и утверждения. По словам экспертов, данный метод бы создан специально, чтобы общество сумело экономить до 35% основного бюджета.
Авторы проекта придерживаются мнения, что человеку легче управлять деньгами, если растраты станут записывать на обычной бумажке. Люди могут указывать расходы на транспорт, продукты питания, культуру и медицинские услуги.
Ранее сообщалось, что в Японии научные работники создали робота, который идентичен человеку.
Смысл японской практики какеибо заключается в необходимости заполнять журнал с электронными таблицами. В последних люди должны указывать свои цели, стремления, доходы, а также сбережения. Разработчики для покупателей разместили различные мотивирующие фразы и утверждения. По словам экспертов, данный метод бы создан специально, чтобы общество сумело экономить до 35% основного бюджета.
Авторы проекта придерживаются мнения, что человеку легче управлять деньгами, если растраты станут записывать на обычной бумажке. Люди могут указывать расходы на транспорт, продукты питания, культуру и медицинские услуги.
Ранее сообщалось, что в Японии научные работники создали робота, который идентичен человеку.
Автор: Татьяна Кравченко