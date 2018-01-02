Сергей Шнуров станцевал со своей женой у Невзорова в новогоднюю ночь
Известный музыкант Сергей Шнуров и его супруга отмечали Новый год у журналиста Александра Невзорова. На видео был снят «зажигательный танец втроём», вскоре видеосюжет был размещен во всемирной сети интернет, в микроблоге артиста.
Сообщается, что видеосъёмка производилась вечером 31 декабря, после этого Шнуров лично опубликовал его в Сети. Многочисленные поклонники артиста сообщают, что на кадрах заснят семейный праздник. Матильда, супруга музыканта, танцует вместе с Александром Невзоровым под известную песню Ленинграда «Вояж».
В кадре периодически появляется и сам Шнуров. Ранее масс-медиа сообщали, что популярный музыкант разместил в рунете стихотворение, написанное в связи с новогодними праздниками.
Сообщается, что видеосъёмка производилась вечером 31 декабря, после этого Шнуров лично опубликовал его в Сети. Многочисленные поклонники артиста сообщают, что на кадрах заснят семейный праздник. Матильда, супруга музыканта, танцует вместе с Александром Невзоровым под известную песню Ленинграда «Вояж».
В кадре периодически появляется и сам Шнуров. Ранее масс-медиа сообщали, что популярный музыкант разместил в рунете стихотворение, написанное в связи с новогодними праздниками.
Автор: Семен Зайцев