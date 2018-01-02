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Учёные: Процессами звёздообразования в больших галактиках управляют сверхмассивные чёрные дыры
Астрофизики из США выяснили, что в больших галактиках звёздообразованием управляют сверхмассивные чёрные дыры. Именно их масса определяет, как скоро произойдёт «тушение» этого процесса, считают учёные.

Учёные: Процессами звёздообразования в больших галактиках управляют сверхмассивные чёрные дыры

Результаты своих исследований зарубежные деятели науки разместили в издании «Nature» 1 января 2018 года. Согласно опубликованным материалам, каждая большая галактика обладает центральной сверхмассивной чёрной дырой, масса которой превышает таковую Солнца более чем в миллион раз. Об этом свидетельствует её гравитационное воздействие на звёзды галактики и энергичное излучение от активного галактического ядра (AGN). Принято считать, что эта энергия отключает звёздообразование путём нагревания и рассеивания газа, который в ином случае конденсируется в звёзды при его охлаждении.

Эта идея существует уже на протяжении нескольких десятилетий, и астрофизики обнаружили: моделирование развития галактики должно включать обратную связь от чёрной дыры, для того чтобы воспроизводить наблюдаемые свойства галактик. Однако видимых свидетельств о связях между сверхмассивными областями пространства-времени и звёздообразованием до сих пор не было достаточно.

Результаты новых исследований показали наличие непрерывного взаимодействия активности чёрной дыры и звёздообразования в течение всей жизни галактики, а также влияние на каждое поколение звёзд, сформированных по мере развития галактики.

Благодаря спектроскопии астрономы отделили и измерили различные длины световых волн от объекта, используя для этого вычислительные методы для анализа спектра каждой галактики и восстановления её истории звёздообразования, отыскивая наилучшую комбинацию звёздных популяций для соответствия спектроскопическим данным. «Это дало нам понять, сколько света исходит от звёздных популяций разного возраста», - пояснил Жан Броди, профессор астрономии и астрофизики в Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

«Галактики с большими чёрными дырами были закалены раньше и быстрее, чем те, у которых были более мелкие области пространства-времени. Таким образом, звёздообразование продолжалось дольше в галактиках с меньшими центральными черными дырами», - подытожил соавтор статьи Игнасио Мартином-Наварро.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 11:06
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