Под Красноярском 34-летняя мать двоих детей погибла в ДТП
Под Красноярском на 3-м километре обхода ЗАТО Железногорск случилось ДТП, в результате которого погибли 34-летняя мать двоих детей. Столкновение двух автомобилей моделей Mazda и МАЗ произошло в 22:30 вечера 1 января.
Работники пресс-службы местной ГИБДД подтвердили сведения о трагическом ДТП. По предварительной версии правоохранителей, в тот вечер водитель грузовика решил остановиться на обочине из-за того, что топливо закончилось. Мужчина не стал выставлять на проезжей части знака безопасности и не активировал аварийную сигнализацию. В результате этого 34-летняя мать двоих детей врезалась в машину. Женщина скончалась из-за полученных увечьях.
На сегодняшний день сотрудники правопорядка устанавливают причины случившейся трагедии и проводят проверку. В соцсети пользователи стали просить властей сделать дорогу более безопасной для водителей.
Ранее сообщалось, что в Красноярске школьник сел за руль автомобиля Lexus и снес установленный киоск.
Работники пресс-службы местной ГИБДД подтвердили сведения о трагическом ДТП. По предварительной версии правоохранителей, в тот вечер водитель грузовика решил остановиться на обочине из-за того, что топливо закончилось. Мужчина не стал выставлять на проезжей части знака безопасности и не активировал аварийную сигнализацию. В результате этого 34-летняя мать двоих детей врезалась в машину. Женщина скончалась из-за полученных увечьях.
На сегодняшний день сотрудники правопорядка устанавливают причины случившейся трагедии и проводят проверку. В соцсети пользователи стали просить властей сделать дорогу более безопасной для водителей.
Ранее сообщалось, что в Красноярске школьник сел за руль автомобиля Lexus и снес установленный киоск.
Автор: Татьяна Кравченко