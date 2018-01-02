В Уфе спасатели эвакуировали посетителей ТЦ «Ай» из-за подозрительного предмета
В Уфе спасатели 1 января эвакуировали посетителей местного торгового центра под названием «Ай» из-за того, что очевидцы заявили о подозрительном предмете. Вещи находились в магазине «Лента», поэтому свидетели сообщили о них правоохранителям.
Оказалось, незнакомый мужчина попросил одного из посетителей торгового центра «Ай» посмотреть за его пакет, а затем бесследно исчез. Спустя некоторое время местный житель решил сообщить сотрудникам правоохранительных органов о случившемся. После этого на место инцидента приехали спасатели, которые и стали проводить эвакуацию. Оперативная группа также появилась на улице Ибрагимова.
Ранее сообщалось, что в Башкирии спасателям пришлось эвакуировать посетителей маркета.
Оказалось, незнакомый мужчина попросил одного из посетителей торгового центра «Ай» посмотреть за его пакет, а затем бесследно исчез. Спустя некоторое время местный житель решил сообщить сотрудникам правоохранительных органов о случившемся. После этого на место инцидента приехали спасатели, которые и стали проводить эвакуацию. Оперативная группа также появилась на улице Ибрагимова.
Ранее сообщалось, что в Башкирии спасателям пришлось эвакуировать посетителей маркета.
Автор: Татьяна Кравченко