Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Здоровье

Ученые рассказали, что холодный кофе полезнее горячего
Американские ученые выяснили, что холодный кофе вкуснее и полезнее горячего. Содержание кофеина в напитке больше при холодном заваривании.

Ученые рассказали, что холодный кофе полезнее горячего


Химики провели масштабные исследования вопроса полезности кофе. Сравнивая разные два способа приготовления кофейных зерен, специалисты выяснили, какой напиток полезнее. При классическом варианте приготовления кофе высвобождает на 20% меньше кофеина, чем при холодном способе заварки.

Холодное заваривания кофе представляет собой замачивание зерен на 17-20 часов при комнатной температуре. Такой напиток отличается от привычного горячего кофе. Но исследователи утверждают, холодный кофе не только полезнее, но и вкуснее. При холодном заваривании напитка вкус получается более насыщенный и чистый, отсутствуют кисловатые нотки.

Но пока кофеманы ценят кофе не за полезность, а за вкус и бодрость напитка, холодный вариант останется только для исследований.
Автор: Бойцова Мария
Вчера, 21:00
Читайте также
Загрузка...
Психологи советуют планировать досуг на
Александр Поветкин занял первое место в рейтинге
В ОАЭ ограничили ввоз мяса и птицы из России
Эксперты: Японская практика какеибо сэкономит до
ЦИК: Число желающих стать президентом РФ достигло
Эксперты предсказали стабильность курса рубля в
В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение
Эксперты: Курс доллара начал год глобальным
В ЛНР заявили о танках и САУ Украины у линии
Аксаков: Снижение ключевой ставки ЦБ может
В Киеве состоялось факельное шествие ко дню
Украина увеличила добычу газа в 2017 году более
Добавление комментария
Последние новости
03.01, 07:40 Эксперты провели тест-драйв Datsun on Do с 16-клапанным
03.01, 07:20 Эксперты: Нельзя размораживать мясо и рыбу в
03.01, 07:01 Chery представит летом бюджетный кроссовер Tiggo 5X
03.01, 06:30 "Баба-Яга": Поклонники поражены морщинами и седыми
03.01, 06:01 Дочь Дональда Трампа появилась на вечеринке Playboy и
03.01, 05:30 В Барнауле умелец собрал вездеход и продает его за 155
03.01, 05:01 BMW представит 405-сильное купе M2 Competition в апреле
03.01, 04:29 Кроссовер Audi Q2 L получит от разработчиков полностью
03.01, 04:02 Археологи обнаружили в Израиле правительственную печать
03.01, 03:30 Фанаты Воробьева раскритиковали Светлану Лободу за
03.01, 03:02 Учёные: Ультратонкий пластырь с микроиглами поможет
03.01, 02:30 Психологи советуют планировать досуг на новогодних
03.01, 02:00 Мощность электрокара Porsche Mision E достигнет 670
03.01, 01:31 Lifan снизила цены на семиместный внедорожник Myway до
03.01, 01:01 Цена обновленного Geely Emgrand GL в базовой
03.01, 00:43 «Дом-2»: Поклонники в ужасе от постаревшего лица
03.01, 00:19 Ученые: Жировые отложения защищают человека от инфекций
02.01, 23:58 Актёру Мэлу Гибсону исполнилось 62 года
02.01, 23:41 Сестра Жанны Фриске спасает больного онкологией друга
02.01, 23:23 Ravon укрепил свои позиции на российском рынке за 2017