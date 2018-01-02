Ученые рассказали, что холодный кофе полезнее горячего
Американские ученые выяснили, что холодный кофе вкуснее и полезнее горячего. Содержание кофеина в напитке больше при холодном заваривании.
Химики провели масштабные исследования вопроса полезности кофе. Сравнивая разные два способа приготовления кофейных зерен, специалисты выяснили, какой напиток полезнее. При классическом варианте приготовления кофе высвобождает на 20% меньше кофеина, чем при холодном способе заварки.
Холодное заваривания кофе представляет собой замачивание зерен на 17-20 часов при комнатной температуре. Такой напиток отличается от привычного горячего кофе. Но исследователи утверждают, холодный кофе не только полезнее, но и вкуснее. При холодном заваривании напитка вкус получается более насыщенный и чистый, отсутствуют кисловатые нотки.
Но пока кофеманы ценят кофе не за полезность, а за вкус и бодрость напитка, холодный вариант останется только для исследований.
Химики провели масштабные исследования вопроса полезности кофе. Сравнивая разные два способа приготовления кофейных зерен, специалисты выяснили, какой напиток полезнее. При классическом варианте приготовления кофе высвобождает на 20% меньше кофеина, чем при холодном способе заварки.
Холодное заваривания кофе представляет собой замачивание зерен на 17-20 часов при комнатной температуре. Такой напиток отличается от привычного горячего кофе. Но исследователи утверждают, холодный кофе не только полезнее, но и вкуснее. При холодном заваривании напитка вкус получается более насыщенный и чистый, отсутствуют кисловатые нотки.
Но пока кофеманы ценят кофе не за полезность, а за вкус и бодрость напитка, холодный вариант останется только для исследований.
Автор: Бойцова Мария