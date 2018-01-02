Актриса Джессика Альба стала мамой в третий раз и показала сына
Джессика Альба, известная актриса, подарила своему мужу сына, супруги воспитывают двух дочерей: 6-летнюю Хэвен и 9-летнюю Онор. В личном аккаунте звезды в соцсети Instagram размещен фотоснимок новорождённого мальчика.
Малыш появился на свет 31 декабря, масс-медиа сообщают, что 36-летняя Джессика Альба стала мамой в третий раз. Кэш Уоррен является известным кинопродюсером, он с нетерпением ждал рождения сына. Особо отмечено, что актриса родила мальчика за несколько часов до наступления Нового 2018 года. Коллеги по цеху и близкие друзья звёздной пары поздравили счастливых родителей с семейным праздником.
Родители назвали ребенка Хэйсон, сразу же поделившись радостным событием.
Малыш появился на свет 31 декабря, масс-медиа сообщают, что 36-летняя Джессика Альба стала мамой в третий раз. Кэш Уоррен является известным кинопродюсером, он с нетерпением ждал рождения сына. Особо отмечено, что актриса родила мальчика за несколько часов до наступления Нового 2018 года. Коллеги по цеху и близкие друзья звёздной пары поздравили счастливых родителей с семейным праздником.
Родители назвали ребенка Хэйсон, сразу же поделившись радостным событием.
Автор: Семен Зайцев