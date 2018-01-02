Звезда «Дома-2» Евгений Кузин подарил Саше Артемовой дорогой автомобиль
Саша Артемова решила показать на странице в Instagram поклонникам свой подарок, полученный от звезды проекта «Дом-2» Евгения Кузина. Оказалось, мужчина подарил супруге на праздники дорогостоящий автомобиль.
На опубликованной фотографии Саша Артемова сидит с большим букетом белых роз с салоне новой машины. В описании публикации она заявила, что транспортное средство ей подарил Евгений Кузин. Звезда «Дома-2» уверял фанатов, что ради возлюбленной готов пойти на все, чтобы сделать ее счастливой. Пара длительное время откладывала свадьбу, однако 24 ноября прошлого года связали себя узами брака.
Предполагается, что стоимость нового автомобиля Саши Артемовой составляет не менее 3 миллионов рублей. Девушка пожелала поклонникам добра, счастья и семейного уюта в наступившем году. Публикация участницы шоу «Дом-2» за сутки набрала практически 46 тысяч отметок «Мне нравится» от пользователей Сети. В описании она заявила, что Евгений Кузин купил для нее машину марки Infiniti.
Ранее сообщалось, что Саша Артемова вместе с супругом решила переехать поближе к родителям.
На опубликованной фотографии Саша Артемова сидит с большим букетом белых роз с салоне новой машины. В описании публикации она заявила, что транспортное средство ей подарил Евгений Кузин. Звезда «Дома-2» уверял фанатов, что ради возлюбленной готов пойти на все, чтобы сделать ее счастливой. Пара длительное время откладывала свадьбу, однако 24 ноября прошлого года связали себя узами брака.
Предполагается, что стоимость нового автомобиля Саши Артемовой составляет не менее 3 миллионов рублей. Девушка пожелала поклонникам добра, счастья и семейного уюта в наступившем году. Публикация участницы шоу «Дом-2» за сутки набрала практически 46 тысяч отметок «Мне нравится» от пользователей Сети. В описании она заявила, что Евгений Кузин купил для нее машину марки Infiniti.
Ранее сообщалось, что Саша Артемова вместе с супругом решила переехать поближе к родителям.
Автор: Татьяна Кравченко