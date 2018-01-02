В Новосибирской области в ДТП с квадроциклом насмерть разбился 5-летний мальчик
В Новосибирской области 1 января в вечернее время суток произошло ДТП, в котором погиб 5-летний мальчик. Ребёнок катался с матерью на квадроцикле, в какой-то момент транспортное средство, перевернувшись, скатилось в байрак.
Трагический инцидент имел место в районе дач под городом Бердск. Предварительно, супружеская пара каталась на квадроциклах по заснеженной территории, 5-летний дошкольник ехал с матерью. После того как транспортное средство женщины перевернулось и упало в овраг, глава семейства кинулся на помощь, однако мальчик уже был мёртв.
В произошедшем разбираются правоохранители Новосибирской области.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о водителе квадроцикла, едва не попавшего под поезд из-за застрявшего на ж/д путях транспортного средства.
Трагический инцидент имел место в районе дач под городом Бердск. Предварительно, супружеская пара каталась на квадроциклах по заснеженной территории, 5-летний дошкольник ехал с матерью. После того как транспортное средство женщины перевернулось и упало в овраг, глава семейства кинулся на помощь, однако мальчик уже был мёртв.
В произошедшем разбираются правоохранители Новосибирской области.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о водителе квадроцикла, едва не попавшего под поезд из-за застрявшего на ж/д путях транспортного средства.
Автор: Воробьева Алина