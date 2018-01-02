Бюджетный смартфон ZTE Blade A520C появился на рынке в России
Эксперты заявили, что на рынке в России появился бюджетный смартфон модели ZTE Blade A520C. Мобильный гаджет функционирует с помощью процессора Snapdragon 450 и 4-ядерного чипсета, а также имеет 5-дюймовый дисплей.
Объем оперативной памяти ZTE Blade A520C составляет 2 Гб, а встроенной – 16, 64 и 128 Гб. Заряжается новинка через установленный порт MicroUSB. По словам экспертов, задняя поверхность стеклянная и очень похожа на продукцию компании HTC. Сам по себе девайс с железным ободком является достаточно марким. Разработчики оснастили новинку сканером отпечатков пальцев и аккумуляторной батареей на 3200 мАч.
Модуль фронтальной камеры ZTE Blade A520C рассчитан на 13 Мп, что позволяет делать качественные фотографии. Пользователи имеют возможность выбрать несколько вариантов расцветок – золотой и черной. На текущий момент информация о стоимости девайса отсутствует.
Ранее сообщалось о поступлении в продажу смартфона ZTE Nubia M2 Play.
Объем оперативной памяти ZTE Blade A520C составляет 2 Гб, а встроенной – 16, 64 и 128 Гб. Заряжается новинка через установленный порт MicroUSB. По словам экспертов, задняя поверхность стеклянная и очень похожа на продукцию компании HTC. Сам по себе девайс с железным ободком является достаточно марким. Разработчики оснастили новинку сканером отпечатков пальцев и аккумуляторной батареей на 3200 мАч.
Модуль фронтальной камеры ZTE Blade A520C рассчитан на 13 Мп, что позволяет делать качественные фотографии. Пользователи имеют возможность выбрать несколько вариантов расцветок – золотой и черной. На текущий момент информация о стоимости девайса отсутствует.
Ранее сообщалось о поступлении в продажу смартфона ZTE Nubia M2 Play.
Автор: Татьяна Кравченко