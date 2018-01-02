В Санкт-Петербурге из магазина неизвестные украли банкомат
В Санкт-Петербурге неизвестные украли банкомат по проспекту Просвещения. Информация получена из пресс-релиза МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Кража совершена в Калининском районе из помещения магазина. На данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия в рамках открытого уголовного дела. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Кража совершена в Калининском районе из помещения магазина. На данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия в рамках открытого уголовного дела. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Автор: Маргарита Лисарова