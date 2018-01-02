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В РФ в 2018 году пройдут значимые автомобильные события
На территории России ожидаются значимые автомобильные события. Об этом сообщают специализированные медиа-издания, в городе пройдут выставки и других мероприятия. Многочисленных автолюбителей ожидает популярное ретро-ралли.

В РФ в 2018 году пройдут значимые автомобильные события

В Москве ожидается международный автосалон, он состоится в августе, новинки представят ведущие мировые производители. Весной в российской столице состоится традиционная олдтаймер-галерея, на ней представят восстановленные ретро-автомобили. Вслед за этим будет проведено ралли ретро-моделей, оно состоится 7-11 марта в Москве, в парке Сокольники. Далее автолюбителей ожидает «Ретрофест», по плану от пройдёт с 19 по 20 мая. В период с 28 по 30 августа в Москве ожидается мероприятие «Интер-авто». Международный автосалон пройдет с 29 августа по 9 сентября. Любители сфотографироваться на фоне эксклюзивных автомобилей смогут воспользоваться этим в рамках ретро-ралли. Автошоу «Ночная Москва» ожидается в столице 21 или 28 июля.

Ралли-клуб классических автомобилей начнёт заезды по Москве весной, открытие сезона запланировано на 15 или 22 апреля. Особо отмечено, что в Крыму с 1 по 7 мая состоится ралли «Нахимов». В Санкт-Петербурге ожидают ралли «Ленинград», оно ожидается 20-25 мая.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 15:15
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