По заявлениям уфологов инопланетные атаки и землетрясения ждут планету Земля в 2018 году
По мнению уфологов планету Земля в 2018 году ожидают всесторонние атаки. Землетрясения и нападения НЛО могут существенно изменить климат всех континентов.
Ученые следили за активностью вулканических пород и отметили большую вероятность землетрясений в Европе и Азии. Масштабные извержения вулканов могут привести к изменению климата Земли. Но не только земные катаклизмы ждут человечество, о внеземных нападениях также сообщают специалисты. Метеоритные дожди могут стать началом инопланетной атаки на Землю.
Ученые следили за активностью вулканических пород и отметили большую вероятность землетрясений в Европе и Азии. Масштабные извержения вулканов могут привести к изменению климата Земли. Но не только земные катаклизмы ждут человечество, о внеземных нападениях также сообщают специалисты. Метеоритные дожди могут стать началом инопланетной атаки на Землю.
Автор: Бойцова Мария