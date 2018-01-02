Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков воссоединился с женой ради дочери
Экс-участник проекта «Дом-2» Степен Меньщиков решил воссоединиться со своей женой ради того, чтобы устроить день рождения дочери. В соцсети Instagram родители поздравили именинницу и опубликовали фотографии с торжества.
В середине сентября Степан Меньщиков и его супруга приняли решение разъехаться, а позже стали гостями программы «На самом деле». В эфире передачи выяснилось, что первенец не является сыном экс-участника проекта «Дом-2», однако шоумен и дальше продолжил общение с мальчиком. Теперь же артист решил воссоединиться с женой, чтобы отпраздновать день рождения дочки. Фанаты подозревают, что он сумел простить возлюбленную и вернулся в семью.
В одном из московских заведений Степан Меньщиков устроил торжество для Варвары. В соцсети Instagram супруга опубликовала совместный снимок с девочкой. В описании публикации она пообещала имениннице сделать ее жизнь сказкой и поблагодарила ребенка за то, что тот выбрал именно ее. За несколько дней пост набрал около 1 тысячи отметок «Мне нравится». Бывший участник «Дома-2» неоднократно говорил о своей готовности простить жену.
Ранее сообщалось о госпитализации дочери Меньщикова.
В середине сентября Степан Меньщиков и его супруга приняли решение разъехаться, а позже стали гостями программы «На самом деле». В эфире передачи выяснилось, что первенец не является сыном экс-участника проекта «Дом-2», однако шоумен и дальше продолжил общение с мальчиком. Теперь же артист решил воссоединиться с женой, чтобы отпраздновать день рождения дочки. Фанаты подозревают, что он сумел простить возлюбленную и вернулся в семью.
В одном из московских заведений Степан Меньщиков устроил торжество для Варвары. В соцсети Instagram супруга опубликовала совместный снимок с девочкой. В описании публикации она пообещала имениннице сделать ее жизнь сказкой и поблагодарила ребенка за то, что тот выбрал именно ее. За несколько дней пост набрал около 1 тысячи отметок «Мне нравится». Бывший участник «Дома-2» неоднократно говорил о своей готовности простить жену.
Ранее сообщалось о госпитализации дочери Меньщикова.
Автор: Татьяна Кравченко