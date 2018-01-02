Эксперты: Биткоин впервые за несколько лет начал год с падения
Эксперты сообщают, что биткоин с начала года снижается. Резкое падение курса криптовалюты наблюдалось ранее в 2015 году, спустя два года ситуация повторяется, отмечают специалисты.
По информации Coinmarketcap, по состоянию на 1 января 2017 года, криптовалюта показала рост в 3,58%. Особо отмечено, что с января 2017 года до истечения декабря биткоин возрос на 1300%. Взлёт наиболее популярной виртуальной валюты с 1 тыс. долларов в январе до 2 тыс. долларов в середине декабря фиксировался специализированными биржами.
Вслед за этим произошло его падение на 35%, причём биткоин обновил пределы рыночной волатильности. Особо отмечено исчезновение из продажи в России видеокарт, во всём мире возросло бытовое электропотребление. Ранее Эмиль Ольденбург, сооснователь компании bitcoin.com, продал все свои биткоины.
По информации Coinmarketcap, по состоянию на 1 января 2017 года, криптовалюта показала рост в 3,58%. Особо отмечено, что с января 2017 года до истечения декабря биткоин возрос на 1300%. Взлёт наиболее популярной виртуальной валюты с 1 тыс. долларов в январе до 2 тыс. долларов в середине декабря фиксировался специализированными биржами.
Вслед за этим произошло его падение на 35%, причём биткоин обновил пределы рыночной волатильности. Особо отмечено исчезновение из продажи в России видеокарт, во всём мире возросло бытовое электропотребление. Ранее Эмиль Ольденбург, сооснователь компании bitcoin.com, продал все свои биткоины.
Автор: Семен Зайцев