Екатерина Варнава поздравила подписчиков Instagram с Новым годом «голым» фото
Екатерина Варнава в первый день нового года порадовала подписчиков Instagram очередным «голым» фото, еще более смелым и откровенным. На снимке участница Comedy Woman запечатлена полностью обнажённой, прикрывшись лишь белоснежным одеялом.
Поклонники оценили идеальную фигуру артистки, видневшуюся из-под покрывала, 118 тысячами отметок «Мне нравится». Екатерина Варнава сфотографировалась на темно-зелёном цвете оттенка «хамелеон», в полный рост, придерживая одеяло в области груди. В комментариях фолловеры особо отметили длинные стройные ноги звезды Comedy Woman, сравнив её с Венерой.
Напомним, в преддверии Нового года артистка удивила фанатов, выкрасив волосы в другой цвет.
Поклонники оценили идеальную фигуру артистки, видневшуюся из-под покрывала, 118 тысячами отметок «Мне нравится». Екатерина Варнава сфотографировалась на темно-зелёном цвете оттенка «хамелеон», в полный рост, придерживая одеяло в области груди. В комментариях фолловеры особо отметили длинные стройные ноги звезды Comedy Woman, сравнив её с Венерой.
«За весь день я впервые встала с кровати. Дойти бы сейчас до холодильника и «схомячить» что-нибудь», - в шутку подписала «голое» фото Екатерина Варнава.
Напомним, в преддверии Нового года артистка удивила фанатов, выкрасив волосы в другой цвет.
Автор: Воробьева Алина