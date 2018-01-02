Компания Meizu может перестать выпускать обновления линейки MX
Инсайдеры предположили, что в дальнейшем компания Meizu перестанет выпускать обновления для модельной линейки. Год назад на рынок вышла смартфон MX6, однако сведений о разработке замены до сих пор нет.
Ранее эксперты считали, что Meizu может представить общественности Meizu MX7. Информация о работе над созданием устройства появилась на официальном интернет-портале, однако спустя короткое время была удалена. По словам специалистов, линейка MX больше обновляться не будет, так как сейчас производители ориентированы на выпуск мобильного аппарата Meizu 15 Plus. На сегодняшний день приобрести девайс MX6 можно в Jingdong по цене в 1,3 тысяч юаней.
По предварительной версии, новое устройство выйдет на рынок с полноэкранным дизайном и наличием кнопки mBack. На задней панели разработчики установят основную двойную камеру с кольцевой вспышкой. Функционировать смартфон будет с помощью процессора Snapdragon 835. Премьера новинки может состояться весной текущего года.
Ранее на видео появилась безрамочная модель Meizu M6S.
Ранее эксперты считали, что Meizu может представить общественности Meizu MX7. Информация о работе над созданием устройства появилась на официальном интернет-портале, однако спустя короткое время была удалена. По словам специалистов, линейка MX больше обновляться не будет, так как сейчас производители ориентированы на выпуск мобильного аппарата Meizu 15 Plus. На сегодняшний день приобрести девайс MX6 можно в Jingdong по цене в 1,3 тысяч юаней.
По предварительной версии, новое устройство выйдет на рынок с полноэкранным дизайном и наличием кнопки mBack. На задней панели разработчики установят основную двойную камеру с кольцевой вспышкой. Функционировать смартфон будет с помощью процессора Snapdragon 835. Премьера новинки может состояться весной текущего года.
Ранее на видео появилась безрамочная модель Meizu M6S.
Автор: Татьяна Кравченко