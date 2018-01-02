Ольга Серябкина шокировала на новогоднем фото в Instagram поклонников своей позой
Ольга Серябкина порадовала подписчиков Instagram новогодними снимками, опубликовав их на странице в соцсети. Некоторые поклонники сочли позу певицы на одном из фото непристойной.
На кадре, появившемся в микроблоге Instagram исполнительницы 1 января, Ольга Серябкина запечатлена на фоне новогодних декораций в серебристом мини-платье. Певица сидит на диване, из-за чего короткий наряд оголил её ноги и показал часть нижнего белья. Это и сочли некоторые фолловеры непристойным поведением, о чём они сообщили звезде в комментариях.
Ольга Серябкина не стала обращать внимание на колкие замечания поклонников. Фото она подписала предложением поделиться с ней тем, кто как провёл новогоднюю ночь.
Ранее солистка группы «Серебро» рассказала почитателям своего творчество о том, где она любит встречать Новый год.
На кадре, появившемся в микроблоге Instagram исполнительницы 1 января, Ольга Серябкина запечатлена на фоне новогодних декораций в серебристом мини-платье. Певица сидит на диване, из-за чего короткий наряд оголил её ноги и показал часть нижнего белья. Это и сочли некоторые фолловеры непристойным поведением, о чём они сообщили звезде в комментариях.
Ольга Серябкина не стала обращать внимание на колкие замечания поклонников. Фото она подписала предложением поделиться с ней тем, кто как провёл новогоднюю ночь.
Ранее солистка группы «Серебро» рассказала почитателям своего творчество о том, где она любит встречать Новый год.
Автор: Воробьева Алина