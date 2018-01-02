«Гардемарин» актер Сергей Жигунов отмечает 55-летие
Российский артист театра и кино Сергей Жигунов празднует свой День рождения. Сегодня, 2 января, знаменитому «гардемарину» исполняется 55 лет.
Известный актер и преуспевающий продюсер многочисленных кинопроектов родился на юге России в Ростове-на-Дону. После получения школьного образования Сергей Жигунов сумел поступить в театральное училище в Москве. Первая роль была им сыграна в возрасте 20 лет, а спустя несколько лет актеру предложили работу, повлиявшую на его судьбу, в киноленте режиссера Светланы Дружининой с названием «Гардемарины, вперед!». В этом кино Жигунов сыграл со своими актерскими коллегами главного персонажа картины – гардемарина Александра Белова. В последствие актер удостоился немалого количества лестных отзывов, как от кинокритиков, так и от большого числа новообретенных поклонниц.
За все годы творческой деятельности Сергей Жигунов сыграл много замечательных ролей на большом экране и в театральных представлениях. Одна из последних запоминающихся ролей в кино получилась работа в телесериале «Моя прекрасная няня». Помимо всего, 55-летний Жигунов с успехом продюсирует многие проекты. Российский артист театра и кино женат, воспитывает двух дочерей.
Известный актер и преуспевающий продюсер многочисленных кинопроектов родился на юге России в Ростове-на-Дону. После получения школьного образования Сергей Жигунов сумел поступить в театральное училище в Москве. Первая роль была им сыграна в возрасте 20 лет, а спустя несколько лет актеру предложили работу, повлиявшую на его судьбу, в киноленте режиссера Светланы Дружининой с названием «Гардемарины, вперед!». В этом кино Жигунов сыграл со своими актерскими коллегами главного персонажа картины – гардемарина Александра Белова. В последствие актер удостоился немалого количества лестных отзывов, как от кинокритиков, так и от большого числа новообретенных поклонниц.
За все годы творческой деятельности Сергей Жигунов сыграл много замечательных ролей на большом экране и в театральных представлениях. Одна из последних запоминающихся ролей в кино получилась работа в телесериале «Моя прекрасная няня». Помимо всего, 55-летний Жигунов с успехом продюсирует многие проекты. Российский артист театра и кино женат, воспитывает двух дочерей.
Автор: Дягилев Михаил