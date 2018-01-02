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exclusive / Шоу-бизнес

Молодой папа Алексей Чумаков удивил фанатов созданием животных из силикона
Алексей Чумаков, познавший в прошлом году радость отцовства, решил рассказать фанатам о своем увлечении. На странице в Instagram певец опубликовал снимок сделанной обезьяны, чем удивил многочисленных поклонников.

Молодой папа Алексей Чумаков удивил фанатов созданием животных из силикона


Оказалось, помимо воспитания дочери и занятости на репетициях Алексей Чумаков выделяет время на хобби. В микроблоге у артиста появился снимок силиконовой обезьяны, которую исполнитель сделал собственными руками. Певец выступает против создания «чучел» и советует самостоятельно делать различные фигурки или бюсты животных. Работу над изготовлением примата муж Юлии Ковальчук начал летом прошлого года.

Молодой папа Алексей Чумаков удивил фанатов созданием животных из силикона


В комментариях поклонники стали хвалить Алексея Чумакова за интересное увлечение. Другие же стали спрашивать, за сколько артист готов продать свое творение. Многие фолловеры пожелали исполнителю вдохновения для создания уникальных бюстов. Публикация набрала более шести тысяч отметок «Мне нравится» от пользователей Сети.

Ранее сообщалось, что жена Чумакова вернулась к весу до беременности.
Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 15:31
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