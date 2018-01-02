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Аксаков: Снижение ключевой ставки ЦБ может приостановиться из-за санкций
Санкции со стороны США могут оказать негативное воздействие на политику Центробанка по снижению ключевой ставки. Об этом проинформировал СМИ Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Госдумы РФ по финансовому рынку.

Аксаков: Снижение ключевой ставки ЦБ может приостановиться из-за санкций

Представитель «Справедливой России» полагает, что процесс снижения ключевой ставки ЦБ может замедлиться из-за санкций экономического характера. Речь идёт о вопросах, связанных с инициированием санкций. В процессе понижения ставка начнёт своё торможение. По словам парламентария, определенная группа инвесторов может покинуть рынок РФ именно из-за влияния санкционного режима. Причём их уход может быть замещен при помощи российского президента относительно продажи евробондов.

Аксаков подчеркнул, что в этом случае политика Центробанка по примерному снижению ставки может быть продолжена на протяжении 2018 года. При этом ключевая ставка будет находиться на уровне 6-6,5%.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 14:45
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