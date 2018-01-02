Аксаков: Снижение ключевой ставки ЦБ может приостановиться из-за санкций
Санкции со стороны США могут оказать негативное воздействие на политику Центробанка по снижению ключевой ставки. Об этом проинформировал СМИ Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Госдумы РФ по финансовому рынку.
Представитель «Справедливой России» полагает, что процесс снижения ключевой ставки ЦБ может замедлиться из-за санкций экономического характера. Речь идёт о вопросах, связанных с инициированием санкций. В процессе понижения ставка начнёт своё торможение. По словам парламентария, определенная группа инвесторов может покинуть рынок РФ именно из-за влияния санкционного режима. Причём их уход может быть замещен при помощи российского президента относительно продажи евробондов.
Аксаков подчеркнул, что в этом случае политика Центробанка по примерному снижению ставки может быть продолжена на протяжении 2018 года. При этом ключевая ставка будет находиться на уровне 6-6,5%.
Представитель «Справедливой России» полагает, что процесс снижения ключевой ставки ЦБ может замедлиться из-за санкций экономического характера. Речь идёт о вопросах, связанных с инициированием санкций. В процессе понижения ставка начнёт своё торможение. По словам парламентария, определенная группа инвесторов может покинуть рынок РФ именно из-за влияния санкционного режима. Причём их уход может быть замещен при помощи российского президента относительно продажи евробондов.
Аксаков подчеркнул, что в этом случае политика Центробанка по примерному снижению ставки может быть продолжена на протяжении 2018 года. При этом ключевая ставка будет находиться на уровне 6-6,5%.
Автор: Семен Зайцев