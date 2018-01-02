В новом году Юлианна Караулова мечтает создать семью, завести собаку и перебраться в загородный дом
Юлианна Караулова рассказала о том, какие желания загадала перед наступлением нового года. Как оказалось, их всего три: создать семью, завести собаку и перебраться с возлюбленным и родившимся малышом в загородный дом.
Своими мечами певица поделилась с корреспондентами издания «7Дней.ру». Прошедший год для артистки был крайне загруженным, ей даже пришлось несколько раз переносить дату бракосочетания с женихом Андреем Чёрным. Юлианна Караулова работала даже в новогоднюю ночь. Вокалистка верит, что наступление 2019 года она будет встречать уже в семейном кругу.
Своими мечами певица поделилась с корреспондентами издания «7Дней.ру». Прошедший год для артистки был крайне загруженным, ей даже пришлось несколько раз переносить дату бракосочетания с женихом Андреем Чёрным. Юлианна Караулова работала даже в новогоднюю ночь. Вокалистка верит, что наступление 2019 года она будет встречать уже в семейном кругу.
«Я давно мечтаю о полноценной семье с ребёнком, о загородном доме, куда бы приезжали родные и друзья, а также о большой и преданной собаке. Это всё я себе и пожелала перед боем курантов. А так как все мои предыдущие желания, загаданные под Новый год, исполнялись, то я ожидаю перемен в жизни в ближайшие месяцы», – призналась Юлианна Караулова.
Автор: Воробьева Алина