Экс-депутат Астрахани Асабалиев погиб вместе с женой в ДТП
Ахмед Асабалиев, являвшийся экс-депутатом Астрахани, погиб вместе со своей женой в ночном ДТП, которое произошло на территории Калмыкии. В легковой автомобиль политического деятеля на автотрассе влетел грузовик, сообщает интернет-портал Astrakhanpost.
К текущему моменту более подробная информация о случившемся смертельном ДТП отсутствует. Сведений об полученных увечьях Асабалиева и его супруги нет. Экс-депутат проходил военную службу на территории Афганистана, а затем стал заниматься организацией общественных мероприятий.
Инициировал реализацию нового проекта по установке монумента под названием «Журавли» на бульваре Победы. Несколько лет назад работал в городской думе Астрахани.
К текущему моменту более подробная информация о случившемся смертельном ДТП отсутствует. Сведений об полученных увечьях Асабалиева и его супруги нет. Экс-депутат проходил военную службу на территории Афганистана, а затем стал заниматься организацией общественных мероприятий.
Инициировал реализацию нового проекта по установке монумента под названием «Журавли» на бульваре Победы. Несколько лет назад работал в городской думе Астрахани.
Автор: Татьяна Кравченко