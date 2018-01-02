В Калининградской области найден обнаженный труп под окнами дома
В Калининградской области обнаружили мертвое тело мужчины без одежды под окнами жилого дома. Сообщение о случившемся появилось в Сети 1 января.
В Гурьевске (Калининградская область) местные жители дома под номером 46 на ул. 30 лет Победы увидели под окнами жилой многоэтажной постройки труп мужчины без одежды. Случайные очевидцы сообщили, что погибший, скорее всего, упал с уровня третьего этажа еще в первую ночь наступившего года.
В данный момент времени специалистами правоохранительных органов проводится уточнение всех подробностей происшествия и обстоятельств, которые повлекли за собой смертельный исход.
В Гурьевске (Калининградская область) местные жители дома под номером 46 на ул. 30 лет Победы увидели под окнами жилой многоэтажной постройки труп мужчины без одежды. Случайные очевидцы сообщили, что погибший, скорее всего, упал с уровня третьего этажа еще в первую ночь наступившего года.
В данный момент времени специалистами правоохранительных органов проводится уточнение всех подробностей происшествия и обстоятельств, которые повлекли за собой смертельный исход.
Автор: Дягилев Михаил