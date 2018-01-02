В ДТП с Opel Vivaro в Тульской области пострадали шесть человек
В Тульской области дорожная полиция зафиксировала ДТП. Было установлено, что минивэн Opel Vivaro съехал в кювет и опрокинулся, аввария произошла на трассе M4 «Дон», в Воловском районе, пострадали 6 человек.
Пресс-представитель регионального управления ГИБДД сообщил, что автомобиль Opel Vivaro двигался по трассе в ночное время. На участке трассы, проходящей через Воловский район, на 286 километре, предположительно в 3:00 (по местному времени) минивэн съехал с дорожной полосы на обочину. Вслед за этим произошло опрокидывание автомобиля в кювет, травмы при этом получили шесть пассажиров иномарки. Прибывшие на место ДТП представители регионального ГИБДД провели проверку. Было установлено, что водитель не справился с управлением.
Пассажиров минивэна доставили в ближайшую районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Вслед за этим люди были отпущены домой ввиду отсутствия у них серьёзных травм.
Пресс-представитель регионального управления ГИБДД сообщил, что автомобиль Opel Vivaro двигался по трассе в ночное время. На участке трассы, проходящей через Воловский район, на 286 километре, предположительно в 3:00 (по местному времени) минивэн съехал с дорожной полосы на обочину. Вслед за этим произошло опрокидывание автомобиля в кювет, травмы при этом получили шесть пассажиров иномарки. Прибывшие на место ДТП представители регионального ГИБДД провели проверку. Было установлено, что водитель не справился с управлением.
Пассажиров минивэна доставили в ближайшую районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Вслед за этим люди были отпущены домой ввиду отсутствия у них серьёзных травм.
Автор: Семен Зайцев