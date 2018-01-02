В Оренбургской области семь человек сгорели заживо в новогоднюю ночь
В Курманаевском районе Оренбургской области в новогоднюю ночь заживо сгорели семь человек, из которых трое несовершеннолетних. По факту гибели местных жителей была организована проверка и заведено уголовное делопроизводство.
По предварительной версии, причиной случившегося пожара могло стать несоблюдение обязательных норм безопасности. Специалисты рассматривают вариант короткого замыкания, так как проводка в старом здании достаточно давно не ремонтировалась. Погибшие могли употреблять спиртные напитки в праздничную новогоднюю ночь, поэтому не заметили угрозы. В результате произошедшего трагического инцидента семь человек сгорели заживо. Их тела были найдены на следующий день.
Сотрудники местных правоохранительных органов после проведения проверки определили, что в сгоревшей постройке проживала женщина пенсионного возраста вместе со своим неработающим 25-летним сыном. Встречать Новый год к ним пришли гости с детьми. Неисключено, что смерть наступила в результате отравления угарным газом. После проведения необходимой экспертизы специалисты выяснили, что задвижка дымохода была открыта не полностью.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области нашли обмороженное тело мужчины.
По предварительной версии, причиной случившегося пожара могло стать несоблюдение обязательных норм безопасности. Специалисты рассматривают вариант короткого замыкания, так как проводка в старом здании достаточно давно не ремонтировалась. Погибшие могли употреблять спиртные напитки в праздничную новогоднюю ночь, поэтому не заметили угрозы. В результате произошедшего трагического инцидента семь человек сгорели заживо. Их тела были найдены на следующий день.
Сотрудники местных правоохранительных органов после проведения проверки определили, что в сгоревшей постройке проживала женщина пенсионного возраста вместе со своим неработающим 25-летним сыном. Встречать Новый год к ним пришли гости с детьми. Неисключено, что смерть наступила в результате отравления угарным газом. После проведения необходимой экспертизы специалисты выяснили, что задвижка дымохода была открыта не полностью.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области нашли обмороженное тело мужчины.
Автор: Татьяна Кравченко