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В Сети появилось видео пожара на рождественской ярмарке в Петербурге
Сегодня, 2 января, в Петербурге на рождественской ярмарке загорелись павильоны. Снятое очевидцами на камеру видео с места инцидента появилось в Сети.

В Сети появилось видео пожара на рождественской ярмарке в Петербурге


В информационной службе ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что в ходе пожара на территории рождественской ярмарки, временно расположенной на Московском проспекте Петербурга, дотла сгорело несколько торговых палаток. Пламя охватило около 30 кв. метров площади, во время тушения огнеборцы в количестве 8 человек задействовали 2 единицы спецтехники.

Предварительно, в инциденте никто из людей не пострадал. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.



Ранее «Актуальные новости» предоставляли информацию о возгорании припаркованной на территории Петербурга иномарки.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 13:58
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