В Сети появилось видео пожара на рождественской ярмарке в Петербурге
Сегодня, 2 января, в Петербурге на рождественской ярмарке загорелись павильоны. Снятое очевидцами на камеру видео с места инцидента появилось в Сети.
В информационной службе ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что в ходе пожара на территории рождественской ярмарки, временно расположенной на Московском проспекте Петербурга, дотла сгорело несколько торговых палаток. Пламя охватило около 30 кв. метров площади, во время тушения огнеборцы в количестве 8 человек задействовали 2 единицы спецтехники.
Предварительно, в инциденте никто из людей не пострадал. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее «Актуальные новости» предоставляли информацию о возгорании припаркованной на территории Петербурга иномарки.
В информационной службе ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что в ходе пожара на территории рождественской ярмарки, временно расположенной на Московском проспекте Петербурга, дотла сгорело несколько торговых палаток. Пламя охватило около 30 кв. метров площади, во время тушения огнеборцы в количестве 8 человек задействовали 2 единицы спецтехники.
Предварительно, в инциденте никто из людей не пострадал. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее «Актуальные новости» предоставляли информацию о возгорании припаркованной на территории Петербурга иномарки.
Автор: Воробьева Алина