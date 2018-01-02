Украина увеличила добычу газа в 2017 году более чем на 4%
За 2017 год Украина добилась увеличения показателей по добыче природного газа свыше чем на 4%, что составляет около 838 млн м³. В сравнении с показателями за 2016 год — до 20,825 млрд м³.
Как было отмечено, добывание важнейшего природного сырьевого ресурса на территории Украины за 2016 г. выросло на 0,5% (около 91 млн м³) по сопоставлению с 2015 г. — до 19,9 млрд м³.
Ранее украинский политический лидер Петр Порошенко заявлял, что Украина сможет возобновить регулярное сотрудничество по закупке природного газа у России только при условиях создания приемлемых цен на ресурс. Все это делается для того, чтобы украинским гражданам была предоставлена возможность оплачивать тарифы по сниженным ценам.
Как было отмечено, добывание важнейшего природного сырьевого ресурса на территории Украины за 2016 г. выросло на 0,5% (около 91 млн м³) по сопоставлению с 2015 г. — до 19,9 млрд м³.
Ранее украинский политический лидер Петр Порошенко заявлял, что Украина сможет возобновить регулярное сотрудничество по закупке природного газа у России только при условиях создания приемлемых цен на ресурс. Все это делается для того, чтобы украинским гражданам была предоставлена возможность оплачивать тарифы по сниженным ценам.
Автор: Дягилев Михаил