Фанаты раскритиковали Веру Брежневу за выступление в откровенном платье перед детьми
Фанаты стали критиковать Веру Брежневу за новогоднее выступление в откровенном наряде перед детьми на программе «Успех». Артистка решила исполнить композицию «Близкие люди» в легком полупрозрачном платье красного цвета.
На странице в Instagram у Константина Мелазде появился видеоролик с выступлением его супруги Веры Брежневой. На записи экс-солистка группы «ВИА Гра» поет одну из своих новых песен. На сцене исполнительница появилась в откровенном полупрозрачном наряде. Под красной накидкой поклонники имели возможность рассмотреть нижнее белье артистки. Такой выбор костюма не понравился многим пользователям Сети, поэтому они стали критиковать украинскую актрису. Многие фолловеры заметили, что она выступала перед детьми и могла поскромнее одеться.
Во время всего выступления у Веры Брежневой была обнажена полностью правая нога. На местах членов жюри сидели дети и смотрели, как поет артистка. Некоторые поклонники после обрушившегося шквала критики решили вступиться за своего кумира. В комментариях под публикациях они заявили, что исполнительница выглядит великолепно и имеет хорошее чувство стиля. За несколько часов запись просмотрели больше 26 тысяч пользователей Сети.
Ранее Вера Брежнева покорила зрителей естественной красотой.
На странице в Instagram у Константина Мелазде появился видеоролик с выступлением его супруги Веры Брежневой. На записи экс-солистка группы «ВИА Гра» поет одну из своих новых песен. На сцене исполнительница появилась в откровенном полупрозрачном наряде. Под красной накидкой поклонники имели возможность рассмотреть нижнее белье артистки. Такой выбор костюма не понравился многим пользователям Сети, поэтому они стали критиковать украинскую актрису. Многие фолловеры заметили, что она выступала перед детьми и могла поскромнее одеться.
Во время всего выступления у Веры Брежневой была обнажена полностью правая нога. На местах членов жюри сидели дети и смотрели, как поет артистка. Некоторые поклонники после обрушившегося шквала критики решили вступиться за своего кумира. В комментариях под публикациях они заявили, что исполнительница выглядит великолепно и имеет хорошее чувство стиля. За несколько часов запись просмотрели больше 26 тысяч пользователей Сети.
Ранее Вера Брежнева покорила зрителей естественной красотой.
Автор: Татьяна Кравченко