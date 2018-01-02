Учёные: Во время секса на Марсе партнёры будут отталкиваться друг от друга
Американские учёные проинформировали мир о некоторых проблемах, с которыми столкнутся колонисты Марса во время удовлетворения такой физиологической потребности, как секс. Так, во время полового акта на Красной планете партнёрам придётся преодолевать некоторые законы физики, поскольку их тела будут отталкиваться друг от друга.
Доцент медицинской кафедры Университета Дж. Вашингтона Крис Ленхардт отметил, что людям всё же будет легче заниматься сексом на Марсе, чем, к примеру, на орбите, так как на Красной планете гравитация составляет около 40 %. Однако это не убережёт половых партнёров от отталкивания, потому людям, решившим навсегда остаться на иной планете, придётся найти особое ухищрение, которое позволит им совокупляться на Марсе. В остальном, уверяют учёные, секс на колонизированной планете не будет отличаться от такового на Земле.
Ранее специалисты утверждали, что интимная близость может помешать заселению людьми Марса.
Доцент медицинской кафедры Университета Дж. Вашингтона Крис Ленхардт отметил, что людям всё же будет легче заниматься сексом на Марсе, чем, к примеру, на орбите, так как на Красной планете гравитация составляет около 40 %. Однако это не убережёт половых партнёров от отталкивания, потому людям, решившим навсегда остаться на иной планете, придётся найти особое ухищрение, которое позволит им совокупляться на Марсе. В остальном, уверяют учёные, секс на колонизированной планете не будет отличаться от такового на Земле.
Ранее специалисты утверждали, что интимная близость может помешать заселению людьми Марса.
Автор: Воробьева Алина