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Ravon укрепил свои позиции на российском рынке за 2017 год
За 2017 год бренд Ravon сумел укрепить свои позиции на российском рынке, продав порядка 12,9 тысяч единиц транспортной продукции. В ноябре прошлого года дилеры реализовали более 1,8 тысячи автомобилей покупателям.

Ravon укрепил свои позиции на российском рынке за 2017 год


На сегодняшний день руководители бренда предлагают автолюбителям четыре модели машин. Российские покупатели имеют возможность приобрести на рынке Ravon R2, Gentra, R4 и Nexia. Производители намерены немного расширить линейку и выпустить небольшой городской кроссовер B-класса и седан. Пока что разработчики официально не огласили информацию, касающуюся новинок. Сейчас в России действует порядка 80 салонов бренда.

Ранее модель Ravon R2 возглавила рейтинг доступных машин с АКПП.
Автор: Татьяна Кравченко
Вчера, 23:23
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