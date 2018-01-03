Ученые: Жировые отложения защищают человека от инфекций
Ученые пришли к заключению, что жировые отложения могут принимать участие в защитных функциях человеческого организма. Научными исследователями были обнаружены у подопытных мышей и обезьян Т-лимфоциты памяти в подкожных жировых скоплениях.
Сотрудники из Национального института здоровья в США нашли поводы для радости всем, кто страдает от излишнего веса. Специалисты провели ряд опытов и сделали выводы, что жировые образования хранят в себе жизненно важные иммунные клетки и преобразуют их для более эффективной борьбы с попавшей в организм инфекцией. Именно такие данные были получены после подробного исследования на примере животных.
Так, группа научных исследователей с руководителем Ясминой Белькаид определила, что один из видов иммунных клеток (Т-лимфоциты памяти) сохраняется в жировых накоплениях у лабораторных мышей и обезьян. Научный факт доказывает непосредственное влияние клеток в борьбе с различной инфекцией: после подвержения патогенным воздействием, они переформировываются, чтобы дать более эффективный отпор в следующий раз.
Сотрудники из Национального института здоровья в США нашли поводы для радости всем, кто страдает от излишнего веса. Специалисты провели ряд опытов и сделали выводы, что жировые образования хранят в себе жизненно важные иммунные клетки и преобразуют их для более эффективной борьбы с попавшей в организм инфекцией. Именно такие данные были получены после подробного исследования на примере животных.
Так, группа научных исследователей с руководителем Ясминой Белькаид определила, что один из видов иммунных клеток (Т-лимфоциты памяти) сохраняется в жировых накоплениях у лабораторных мышей и обезьян. Научный факт доказывает непосредственное влияние клеток в борьбе с различной инфекцией: после подвержения патогенным воздействием, они переформировываются, чтобы дать более эффективный отпор в следующий раз.
Автор: Дягилев Михаил