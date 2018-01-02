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В Киеве состоялось факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
Активисты некоторых украинских организаций организовали и провели в Киеве факельное шествие, мероприятие посвящено дню рождения Степана Бандеры, акция носила мирный характер. Об этом информирует медиа-издание RT.

В Киеве состоялось факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры

В Киеве, столице Украины, группа активистов ультраправых организаций прошла факельным шествием по центральным улицам города. Мероприятие состоялось в связи со 109-й годовщиной со дня рождения главы УПА, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ (решение Верховного Суда от 17 ноября 2014 года). Акцию посвятили 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

Группа людей прошла от парка Тараса Шевченко, конечным пунктом шествия был Майдан Незалежности. После окончания акции она была завершена. Особо отмечено, что среди взрослых людей находились и малолетние дети.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 14:27
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