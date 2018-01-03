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Цена обновленного Geely Emgrand GL в базовой комплектации составит 696 тысяч рублей
Китайский автопроизводитель Geely начал продажу рестайлинговой версии четырехдверной модели Geely Emgrand GL. Стало известно, что цена базовой комплектации новинки составит 696 тысяч рублей, а за усовершенствованную версию покупателям придется отдать свыше 1 миллиона рублей.

Цена обновленного Geely Emgrand GL в базовой комплектации составит 696 тысяч рублей


Приобрести обновленный Geely Emgrand GL можно у местных дилеров китайской марки, а стоимость автомобиля стартует от 78,8 тысяч юаней. В подкапотном пространстве модели установили современный турбодвигатель на 1,4 литра серии JLB-4G14T, который способен генерировать 133 «лошадки». По версии Chinese Heart Awards, эту силовую установку признали одной из самых лучших. В паре с мотором работает шестискоростная механическая КПП. Также возможна версия с шестидиапазонным «роботом» DCT.

Обновленный Emgrand GL получил новую радиаторную решетку, измененный дизайн бамперов, усовершенствованные светодиодные фонари и фары. Крышка багажника новинки выглядит теперь более облагорожено за счет установленной хромированной планки. В салоне автомобиля установили тачскрин информационно-развлекательной системы, который отличается увеличенными параметрами.
Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 01:01
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