Дана Борисова расплакалась из-за подборки писем поклонников
Дана Борисова опубликовала на странице в Instagram подборку писем, полученных от поклонников. От слов поддержки, выраженных в присланных сообщениях, российская телеведущая не сумела сдержать слез и расплакалась.
По словам Даны Борисовой, она очень рада, что стала примером для большого количества россиян, которые имеют зависимость от наркотиков. Своими действиями артистка вдохновила их на дальнейшее лечение. Это поклонник рассказали ей в присланных письмах, которые она опубликовала в микроблоге. В описании публикации призналась фолловерам в любви и заявила, что от счастья не смогла сдержать слез.
В комментариях пользователи Сети стали желать Дане Борисовой много положительных эмоций и здоровья. Последнее время телеведущая часто переживает за свою дочь, которая сейчас находится под присмотром отца. Экс-супруг журналистки намерен отсудить алименты и как можно реже показывать ребенка. За короткое время пост набрал практически три тысячи отметок «Мне нравится».
Ранее сообщалось, что Маша Малиновская резко ответила на заявления Даны Борисовой о наркозависимости.
По словам Даны Борисовой, она очень рада, что стала примером для большого количества россиян, которые имеют зависимость от наркотиков. Своими действиями артистка вдохновила их на дальнейшее лечение. Это поклонник рассказали ей в присланных письмах, которые она опубликовала в микроблоге. В описании публикации призналась фолловерам в любви и заявила, что от счастья не смогла сдержать слез.
В комментариях пользователи Сети стали желать Дане Борисовой много положительных эмоций и здоровья. Последнее время телеведущая часто переживает за свою дочь, которая сейчас находится под присмотром отца. Экс-супруг журналистки намерен отсудить алименты и как можно реже показывать ребенка. За короткое время пост набрал практически три тысячи отметок «Мне нравится».
Ранее сообщалось, что Маша Малиновская резко ответила на заявления Даны Борисовой о наркозависимости.
Автор: Татьяна Кравченко