Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес / Важно / dzen

Дана Борисова расплакалась из-за подборки писем поклонников
Дана Борисова опубликовала на странице в Instagram подборку писем, полученных от поклонников. От слов поддержки, выраженных в присланных сообщениях, российская телеведущая не сумела сдержать слез и расплакалась.

Дана Борисова расплакалась из-за подборки писем поклонников


По словам Даны Борисовой, она очень рада, что стала примером для большого количества россиян, которые имеют зависимость от наркотиков. Своими действиями артистка вдохновила их на дальнейшее лечение. Это поклонник рассказали ей в присланных письмах, которые она опубликовала в микроблоге. В описании публикации призналась фолловерам в любви и заявила, что от счастья не смогла сдержать слез.

В комментариях пользователи Сети стали желать Дане Борисовой много положительных эмоций и здоровья. Последнее время телеведущая часто переживает за свою дочь, которая сейчас находится под присмотром отца. Экс-супруг журналистки намерен отсудить алименты и как можно реже показывать ребенка. За короткое время пост набрал практически три тысячи отметок «Мне нравится».

Ранее сообщалось, что Маша Малиновская резко ответила на заявления Даны Борисовой о наркозависимости.
Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 16:30
Читайте также
Загрузка...
В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение
Эксперты: Курс доллара начал год глобальным
В ЛНР заявили о танках и САУ Украины у линии
Аксаков: Снижение ключевой ставки ЦБ может
В Киеве состоялось факельное шествие ко дню
Украина увеличила добычу газа в 2017 году более
Эксперты: Биткоин впервые за несколько лет начал
В России Госдума повысила акцизные сборы на новые
В Таганроге голая «снегурочка» пробежалась по
Эксперты: Десятилетний период похолодания
В Уфе водители 215 машин устроили новогодний
В Екатеринбурге автомобилисты создали в честь
Добавление комментария
Последние новости
02.01, 19:20 Модель Гайянэ Багдасарян отрезала спящему мужчине хвост
02.01, 19:15 В Омске пьяная официантка замерзла в снегу на Новый год
02.01, 19:14 В Сети опубликовали трейлер фильма «Тренер» Данилы
02.01, 19:12 Актриса Мария Кожевникова впервые показала младшего сына
02.01, 19:00 В Петрозаводске водитель скрылся с места ДТП после
02.01, 18:45 Во Владивостоке в ходе «гонок» столкнулись две иномарки
02.01, 18:44 Эксперты определили самые популярные тюнинг-элементы
02.01, 18:39 В Москве прогремел взрыв недалеко от заправки «ЛУКойла»
02.01, 18:30 В Самарской области женщина получила 5,6 лет тюрьмы за
02.01, 18:15 Ученые: Самым благоприятным днем для зачатия ребенка
02.01, 18:00 В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за
02.01, 17:45 В Оренбургской области семь человек сгорели заживо в
02.01, 17:30 Яна Рудковская в День рождения блистала в платье
02.01, 17:15 В ДТП с Opel Vivaro в Тульской области пострадали шесть
02.01, 17:05 Фанаты заподозрили модель Анастасию Костенко в
02.01, 17:01 Эксперты: Курс доллара начал год глобальным падением
02.01, 16:45 Алла Пугачева лично позвонила обвинившему ее в плагиате
02.01, 16:30 Дана Борисова расплакалась из-за подборки писем
02.01, 16:15 Учёные: Во время секса на Марсе партнёры будут
02.01, 16:00 В новом году Юлианна Караулова мечтает создать семью,