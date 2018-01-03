Lifan снизила цены на семиместный внедорожник Myway до 502 тысяч рублей
Представители компании Lifan решили сделать семиместный внедорожник Myway более доступным для покупателей на домашнем рынке. Теперь цены на семиместный кроссовер снижены: минимальная комплектация автомобиля обойдется в 502 тысячи рублей (56 800 юаней).
С 2018 года стоимость Lifan Myway стала намного ниже. На китайском рынке семиместный внедорожник в максимальной комплектации можно купить за 652 тысяч рублей (73 800 юаней). Но на рынке РФ данная модель пока предлагается по прежней стоимости. Сведений о том, будет ли изменен российский прайс-лист на Myway, пока нет.
В России семиместный кроссовер можно купить с силовым агрегатом на 1,8 литра. На домашнем рынке доступна также версия с 1,5-литровым мотором. При этом привод у внедорожника только задний, а трансмиссия может быть как механическая, так и «автомат». Модель может похвастаться электростеклоподъемниками, подушками безопасности, системой стабилизации, кондиционером и боковыми зеркалами с обогревом и электроприводом.
С 2018 года стоимость Lifan Myway стала намного ниже. На китайском рынке семиместный внедорожник в максимальной комплектации можно купить за 652 тысяч рублей (73 800 юаней). Но на рынке РФ данная модель пока предлагается по прежней стоимости. Сведений о том, будет ли изменен российский прайс-лист на Myway, пока нет.
В России семиместный кроссовер можно купить с силовым агрегатом на 1,8 литра. На домашнем рынке доступна также версия с 1,5-литровым мотором. При этом привод у внедорожника только задний, а трансмиссия может быть как механическая, так и «автомат». Модель может похвастаться электростеклоподъемниками, подушками безопасности, системой стабилизации, кондиционером и боковыми зеркалами с обогревом и электроприводом.
Автор: Ирина Доброва