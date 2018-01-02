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Актёру Мэлу Гибсону исполнилось 62 года
Сегодня, 3 января, австралийскому и американскому актёру, режиссёру, продюсеру и сценаристу Мэлу Гибсону исполняется 62 года. Звезда Голливуда снялся в около полусотни кинолент, его дебютом стал фильм 1977 года «Летний город».

Актёру Мэлу Гибсону исполнилось 62 года

Через 2 года актёра уже отмечали наградами за участие в съёмках мелодрамы «Тим» и антиутопического боевика «Безумный Макс». Мировую известность Мэлу Гибсону принесла вторая часть кинокартины «Безумный Макс», тогда же он получил приглашение сниматься в Голливуде, где является востребованным до сих пор.

В начале 90-х годов прошлого столетия Гибсон решил попробовать свои силы в роли режиссёра. Так появилась открытая им студия ICON Production. Первый его фильм под названием «Человек без лица» не имел ошеломительного успеха, зато уже вторая картина, «Храброе сердце», принесла новоиспеченному режиссёру 5 номинаций на «Оскар» из 10 заявленных, включая категорию «Лучший фильм 1995 года».

«Страсти Христовы» 2004 года производства принесли Мэлу Гибсону ещё большую славу, несмотря на то, что отзывы зрителей и критиков в отношении данного фильма были неоднозначными. Самой новой работой режиссёра является военная драма «По соображениям совести», снятая в 2016 году.

Вчера «Актуальные новости» сообщали о том, что российскому актёру Сергею Жигунову исполнилось 55 лет.
Автор: Воробьева Алина
Вчера, 23:58
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