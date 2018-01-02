В Воронеже бездомный мужчина с ножом напал на двух полицейских
В местном СМИ появилась информация о том, что в Воронеже бездомный мужчина с ножом напал на двух полицейских. В результате происшествия один из пострадавших находится в реанимации.
Сотрудники пресс-центра регионального УМВД России подтвердили сведения о том, что имело место нападение на представителей правоохранительных органов. Подозреваемому 27 лет, он проживает в Калачеевском районе, а в Воронеже он бродяжничал. Бездомному мужчине предъявили обвинение, что он украл соления. Его задержали полицейские, но бомж напал на них, после чего скрылся с места преступления.
В пресс-центре сообщили, что нападавший разыскивается, устанавливаются все подробности данного происшествия в Воронеже.
Сотрудники пресс-центра регионального УМВД России подтвердили сведения о том, что имело место нападение на представителей правоохранительных органов. Подозреваемому 27 лет, он проживает в Калачеевском районе, а в Воронеже он бродяжничал. Бездомному мужчине предъявили обвинение, что он украл соления. Его задержали полицейские, но бомж напал на них, после чего скрылся с места преступления.
В пресс-центре сообщили, что нападавший разыскивается, устанавливаются все подробности данного происшествия в Воронеже.
Автор: Ирина Доброва