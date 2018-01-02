Алла Пугачева лично позвонила обвинившему ее в плагиате поэту Александру Вулыху
Алла Пугачева вновь оказалась в центре скандала после того, как поэт Александр Вулых обвинил ее в плагиате. После заявления Примадонна решила сама ему позвонить и выяснить все интересующие ее вопросы касательно случившегося, сообщает РЕН.
По словам Александра Вулыха, он и Алла Пугачева не хотят, чтобы скандальная история привлекала внимание общественности. После звонка артистки творческий деятель, обвинивший ее в плагиате, снял ответственность со звезды. Оказалось, что перед исполнением композиции музыкальные редакторы и композиторы должны были все тщательно проверить. Певица сумела уладить с обвинителем все нюансы возникшей проблемы.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева надела длинное платье на съемки новогоднего шоу.
По словам Александра Вулыха, он и Алла Пугачева не хотят, чтобы скандальная история привлекала внимание общественности. После звонка артистки творческий деятель, обвинивший ее в плагиате, снял ответственность со звезды. Оказалось, что перед исполнением композиции музыкальные редакторы и композиторы должны были все тщательно проверить. Певица сумела уладить с обвинителем все нюансы возникшей проблемы.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева надела длинное платье на съемки новогоднего шоу.
Автор: Татьяна Кравченко