Мощность электрокара Porsche Mision E достигнет 670 лошадиных сил
Концептуальный прототип 4-дверного электрокара Porsche Mision E с четырьмя раздельными креслами в салоне представили во Франкфурте-на-Майне в 2015 году, тогда было заявлено, что модель получит суммарную мощность привода не менее 600 л. с.
Во всемирной сети обсуждается новость о намерениях компании Porsche выпустить собственный электрокар. Машину создадут на основе концепта, представленного в 2015 году в 2017 году. Инженеры создали серийный прототип, в настоящее время он проходит тесты. Машину дорабатывают перед запуском в серию. Модель получила наименование Mision E. Новинка будет предложена покупателям в трёх комплектациях, имеющих различную мощность двигателей. В максимуме машина будет иметь мощность 670 л. с.
При полной зарядке аккумуляторов спорткар проезжает 480 километров. Зарядка батарей на 80% осуществляется за 20 минут, этого хватит на 350 километров пути. Отмечено, что техническое обслуживание электромобиля будет достаточно простым. Для США стоимость новинки составляет 85 тысяч долларов.
Во всемирной сети обсуждается новость о намерениях компании Porsche выпустить собственный электрокар. Машину создадут на основе концепта, представленного в 2015 году в 2017 году. Инженеры создали серийный прототип, в настоящее время он проходит тесты. Машину дорабатывают перед запуском в серию. Модель получила наименование Mision E. Новинка будет предложена покупателям в трёх комплектациях, имеющих различную мощность двигателей. В максимуме машина будет иметь мощность 670 л. с.
При полной зарядке аккумуляторов спорткар проезжает 480 километров. Зарядка батарей на 80% осуществляется за 20 минут, этого хватит на 350 километров пути. Отмечено, что техническое обслуживание электромобиля будет достаточно простым. Для США стоимость новинки составляет 85 тысяч долларов.
Автор: Семен Зайцев