Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Общество

Психологи советуют планировать досуг на новогодних выходных во избежание стресса
Для того, чтобы новогодние праздники оставили только приятные воспоминания, психологи планируют заранее планировать свой досуг и не переедать. Соблюдая эти простые советы, можно избежать стресса и раздраженности во время каникул в кругу семьи и друзей.

Психологи советуют планировать досуг на новогодних выходных во избежание стресса


Психологи уверяют, что важно научиться говорить «нет» тем делам и планам, которые уже точно можно не успеть выполнить. Попробуйте разделить их на несколько списков, в одном из них будут дела, которые еще реально сделать. Но важно обозначить точные сроки, и они должны быть реалистичными, а не трудновыполнимыми на данный момент.

Во втором списке укажите планы, которые можно перенести на следующий год. Можно подробно расписать пути их реализации и методы, которые потребуются для их выполнения. В последнем списке должны оказаться дела, которые точно не будете делать. Взвесьте все «за и против», возможно, это не так важно, чтобы уделять время.

Чтобы избежать стресса в предновогодней суете и во время насыщенных каникул, не пытайтесь выполнять все запланированные дела идеально. Из-за нехватки времени это будет сделать крайне сложно, что грозит очередными разочарованиями.
Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 02:30
Читайте также
Загрузка...
Психологи советуют планировать досуг на
Александр Поветкин занял первое место в рейтинге
В ОАЭ ограничили ввоз мяса и птицы из России
Эксперты: Японская практика какеибо сэкономит до
ЦИК: Число желающих стать президентом РФ достигло
Эксперты предсказали стабильность курса рубля в
В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение
Эксперты: Курс доллара начал год глобальным
В ЛНР заявили о танках и САУ Украины у линии
Аксаков: Снижение ключевой ставки ЦБ может
В Киеве состоялось факельное шествие ко дню
Украина увеличила добычу газа в 2017 году более
Добавление комментария
Последние новости
03.01, 07:40 Эксперты провели тест-драйв Datsun on Do с 16-клапанным
03.01, 07:20 Эксперты: Нельзя размораживать мясо и рыбу в
03.01, 07:01 Chery представит летом бюджетный кроссовер Tiggo 5X
03.01, 06:30 "Баба-Яга": Поклонники поражены морщинами и седыми
03.01, 06:01 Дочь Дональда Трампа появилась на вечеринке Playboy и
03.01, 05:30 В Барнауле умелец собрал вездеход и продает его за 155
03.01, 05:01 BMW представит 405-сильное купе M2 Competition в апреле
03.01, 04:29 Кроссовер Audi Q2 L получит от разработчиков полностью
03.01, 04:02 Археологи обнаружили в Израиле правительственную печать
03.01, 03:30 Фанаты Воробьева раскритиковали Светлану Лободу за
03.01, 03:02 Учёные: Ультратонкий пластырь с микроиглами поможет
03.01, 02:30 Психологи советуют планировать досуг на новогодних
03.01, 02:00 Мощность электрокара Porsche Mision E достигнет 670
03.01, 01:31 Lifan снизила цены на семиместный внедорожник Myway до
03.01, 01:01 Цена обновленного Geely Emgrand GL в базовой
03.01, 00:43 «Дом-2»: Поклонники в ужасе от постаревшего лица
03.01, 00:19 Ученые: Жировые отложения защищают человека от инфекций
02.01, 23:58 Актёру Мэлу Гибсону исполнилось 62 года
02.01, 23:41 Сестра Жанны Фриске спасает больного онкологией друга
02.01, 23:23 Ravon укрепил свои позиции на российском рынке за 2017