Психологи советуют планировать досуг на новогодних выходных во избежание стресса
Для того, чтобы новогодние праздники оставили только приятные воспоминания, психологи планируют заранее планировать свой досуг и не переедать. Соблюдая эти простые советы, можно избежать стресса и раздраженности во время каникул в кругу семьи и друзей.
Психологи уверяют, что важно научиться говорить «нет» тем делам и планам, которые уже точно можно не успеть выполнить. Попробуйте разделить их на несколько списков, в одном из них будут дела, которые еще реально сделать. Но важно обозначить точные сроки, и они должны быть реалистичными, а не трудновыполнимыми на данный момент.
Во втором списке укажите планы, которые можно перенести на следующий год. Можно подробно расписать пути их реализации и методы, которые потребуются для их выполнения. В последнем списке должны оказаться дела, которые точно не будете делать. Взвесьте все «за и против», возможно, это не так важно, чтобы уделять время.
Чтобы избежать стресса в предновогодней суете и во время насыщенных каникул, не пытайтесь выполнять все запланированные дела идеально. Из-за нехватки времени это будет сделать крайне сложно, что грозит очередными разочарованиями.
Психологи уверяют, что важно научиться говорить «нет» тем делам и планам, которые уже точно можно не успеть выполнить. Попробуйте разделить их на несколько списков, в одном из них будут дела, которые еще реально сделать. Но важно обозначить точные сроки, и они должны быть реалистичными, а не трудновыполнимыми на данный момент.
Во втором списке укажите планы, которые можно перенести на следующий год. Можно подробно расписать пути их реализации и методы, которые потребуются для их выполнения. В последнем списке должны оказаться дела, которые точно не будете делать. Взвесьте все «за и против», возможно, это не так важно, чтобы уделять время.
Чтобы избежать стресса в предновогодней суете и во время насыщенных каникул, не пытайтесь выполнять все запланированные дела идеально. Из-за нехватки времени это будет сделать крайне сложно, что грозит очередными разочарованиями.
Автор: Ирина Доброва