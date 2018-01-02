В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за гололёда
Сотрудники МЧС по Башкирии объявили в республике на 3 января штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный гололёд, в том числе на линиях электропередач.
Из-за обледенения проводов в Башкирии местами могут возникать сбои в работе системы электроснабжения. Также специалисты рекомендуют пешеходам и автомобилистам быть очень осторожными на дорогах из-за гололедицы. Особо сотрудники МЧС предупреждают жителей республики об угрозе обрыва электропроводов из-за гололёда.
Эксперты призывают автоводителей быть максимально бдительными во время пути. Прежде чем выезжать на дорогу, следует убедиться в исправном состоянии транспортного средства, а во время вождения не игнорировать ПДД. Пешеходов предупреждают о неразумности прятаться от сильного ветра под такими неустойчивыми сооружениями, как, к примеру, рекламные щиты. В случае возникновения ЧС следует обращаться в службу спасения по номеру 01 или 101 (если звонить с мобильного телефона).
Сегодня «Актуальные новости» сообщали об эвакуации из одного из торговых центров в столице Башкирии посетителей.
Из-за обледенения проводов в Башкирии местами могут возникать сбои в работе системы электроснабжения. Также специалисты рекомендуют пешеходам и автомобилистам быть очень осторожными на дорогах из-за гололедицы. Особо сотрудники МЧС предупреждают жителей республики об угрозе обрыва электропроводов из-за гололёда.
Эксперты призывают автоводителей быть максимально бдительными во время пути. Прежде чем выезжать на дорогу, следует убедиться в исправном состоянии транспортного средства, а во время вождения не игнорировать ПДД. Пешеходов предупреждают о неразумности прятаться от сильного ветра под такими неустойчивыми сооружениями, как, к примеру, рекламные щиты. В случае возникновения ЧС следует обращаться в службу спасения по номеру 01 или 101 (если звонить с мобильного телефона).
Сегодня «Актуальные новости» сообщали об эвакуации из одного из торговых центров в столице Башкирии посетителей.
Автор: Воробьева Алина