В ЛНР заявили о танках и САУ Украины у линии соприкосновения
Представители народной милиции ЛНР заявили о танках и САУ (самоходные артиллерийские установки) Украины, которые они заметили у линии соприкосновения на Донбассе. Сведения об этом появились на сайте Луганского информцентра.
В оборонном ведомстве республики сообщили о том, что возле населенного пункта Дмитровка, который располагается в Новоайдарском районе, замечены 8 танков, входящих в состав танковой роты 80-й десантно-штурмовой бригады украинских силовиков. Также зафиксированы несколько САУ «Гвоздика» в 5 километрах от линии соприкосновения.
В конце года представители ЛНР заявили о том, что проведут мобилизацию местного населения, если украинские военные начнут активные наступательные действия.
В оборонном ведомстве республики сообщили о том, что возле населенного пункта Дмитровка, который располагается в Новоайдарском районе, замечены 8 танков, входящих в состав танковой роты 80-й десантно-штурмовой бригады украинских силовиков. Также зафиксированы несколько САУ «Гвоздика» в 5 километрах от линии соприкосновения.
В конце года представители ЛНР заявили о том, что проведут мобилизацию местного населения, если украинские военные начнут активные наступательные действия.
Автор: Ирина Доброва