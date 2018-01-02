На Украине уволили помощника премьера Гройсмана, обвиняемого в госизмене
В СМИ появились сведения о том, что на Украине уволили Станислава Ежова, помощника украинского премьера Владимира Гройсмана. Его обвинили в госизмене и сотрудничестве с российскими спецслужбами.
С должности замруководителя премьера Станислава Ежова уволили 21 декабря ушедшего года. Его пост не предусматривал доступ к государственных материалам, которые являются секретными. Но подозреваемый был задержан представителями СБУ, которые утверждают, что он собирал данные о деятельности украинских правительственных структур, используя спецоборудование. Сообщается, что полученную информацию экс-помощник Гройсмана передавал через электронную связь.
Украинский премьер отметил, что у Ежова не было доступа к гостайне, а СБУ квалифицировало действия подозреваемого как «государственная измена». По этой статье можно привлечь к ответственности за передачу третьим лицам сведений, которые не являются государственной тайной.
С должности замруководителя премьера Станислава Ежова уволили 21 декабря ушедшего года. Его пост не предусматривал доступ к государственных материалам, которые являются секретными. Но подозреваемый был задержан представителями СБУ, которые утверждают, что он собирал данные о деятельности украинских правительственных структур, используя спецоборудование. Сообщается, что полученную информацию экс-помощник Гройсмана передавал через электронную связь.
Украинский премьер отметил, что у Ежова не было доступа к гостайне, а СБУ квалифицировало действия подозреваемого как «государственная измена». По этой статье можно привлечь к ответственности за передачу третьим лицам сведений, которые не являются государственной тайной.
Автор: Ирина Доброва