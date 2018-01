В Сети появилось фото заднего стекла Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus

На опубликованном кадре видно, что сенсор биометрического распознавания расположен ниже модуля камеры на Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Первый смартфон имеет единственный датчик камеры заднего вида, второй оснащён вертикально расположенными двумя задними камерами. На запечатлённых девайсах можно также заметить спортивные отражающие стеклянные панели.Эксперты предполагают, что Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, как и их предшественники Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, получат дисплеи S-AMOLED такого же размера. В Galaxy S9 duo сохранится соотношение сторон экрана 18,5: 9, поддерживающего дизайн Infinity Display. Скорее всего, на гаджеты предварительно загрузят Android 8.0 Oreo с настроенным интерфейсом Samsung Experience 8.0.Согласно недавним сообщениям, Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus презентуют в рамках Mobile World Congress (MWC) в следующем месяце.