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В Сети появилось фото заднего стекла Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus
В Сети появилось фото, по которому можно узнать о дизайне заднего стекла Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, запланированных к продаже на март текущего года. По сравнению с предыдущими моделями, ожидаемые смартфоны разработчики перепроектировали таким образом, чтобы пользователи не касались датчиков камеры, которые получат доступ к сканеру отпечатков пальцев.

В Сети появилось фото заднего стекла Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus


На опубликованном кадре видно, что сенсор биометрического распознавания расположен ниже модуля камеры на Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Первый смартфон имеет единственный датчик камеры заднего вида, второй оснащён вертикально расположенными двумя задними камерами. На запечатлённых девайсах можно также заметить спортивные отражающие стеклянные панели.

Эксперты предполагают, что Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, как и их предшественники Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, получат дисплеи S-AMOLED такого же размера. В Galaxy S9 duo сохранится соотношение сторон экрана 18,5: 9, поддерживающего дизайн Infinity Display. Скорее всего, на гаджеты предварительно загрузят Android 8.0 Oreo с настроенным интерфейсом Samsung Experience 8.0.

Согласно недавним сообщениям, Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus презентуют в рамках Mobile World Congress (MWC) в следующем месяце.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 15:45
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