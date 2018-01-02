Яна Рудковская в День рождения блистала в платье принцессы
Известная бизнес-вумен Яна Рудковская в свой День рождения блистала в пышном платье настоящей принцессы. Снимок в роскошном голубом платье именинница опубликовала в личном микроблоге Instagram.
Рудковская позирует на фоне шикарной елки, а в руках у нее бутылка игристого и маленькая собачка. Возле новогоднего дерева также запечатлены разноцветные воздушные шары в честь Дня рождения продюсера Димы Билана. Яна Рудковская подписала фото, что сожалеет, что праздник у нее только раз в году.
Подписчики бизнес-вумен отметили, что платье для празднования она выбрала просто шикарное. Особенно Яне Рудковской идет этот цвет, а сам наряд напоминает платье принцессы. Поклонники засыпали бизнес-леди комплиментами и пожелали ей множество приятных вещей.
Рудковская позирует на фоне шикарной елки, а в руках у нее бутылка игристого и маленькая собачка. Возле новогоднего дерева также запечатлены разноцветные воздушные шары в честь Дня рождения продюсера Димы Билана. Яна Рудковская подписала фото, что сожалеет, что праздник у нее только раз в году.
Подписчики бизнес-вумен отметили, что платье для празднования она выбрала просто шикарное. Особенно Яне Рудковской идет этот цвет, а сам наряд напоминает платье принцессы. Поклонники засыпали бизнес-леди комплиментами и пожелали ей множество приятных вещей.
Автор: Ирина Доброва