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Ученые: Самым благоприятным днем для зачатия ребенка является 2 января
По мнению ученых, 2 января следует признать наиболее приемлемым днем для зачатия ребёнка. Данная дата является Национальным днем рождения детей, по традиции во второй день Нового года миллионы молодых пар пытаются зачать своё потомство.

Ученые: Самым благоприятным днем для зачатия ребенка является 2 января

На основании исследований специалистов, заниматься сексом с целью забеременеть лучшим является период времени с 22:00 до 23:00. Согласно статистики, большое количество детей появляется на свет 26 сентября, а это 38 недель после 2 января. Будущие папы для зачатия ребёнка прибегают к весьма странным способам. Они надевают носки в период полового акта, питаются картофелем фри после секса и даже носят замороженные трусы. В исследовании принимали участие более 1,5 тыс. молодых мам. Они рассказали, что едят темный шоколад и пьют ананасовый сок. Каждая десятая молодая женщина заявила, что спит в абсолютной темноте.

Каждый десятый муж утверждал, что держал ноги женщины тёплыми и надевал носки в постели. По мнению будущих пап, это помогает жёнам быстрее забеременеть. Не менее 15% мужчин во время зачатия отключали все приборы, включая устройства Wi-Fi. Беременность наиболее эффективна 2 января, если пара не употребляла алкоголь в новогоднюю ночь.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 18:15
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