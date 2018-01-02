В Сочи взорвался газ в частном доме, пострадали три человека
В Сочи в частном доме произошел взрыв газа. В результате травмы получили двое взрослых и ребенок, сообщила пресс-служба МЧС по региону.
В сообщении говорится, что взрыв природного газа произошел в частном доме в Хостинском районе на Новороссийском шоссе, около половины второго. По предварительной информации специалистов, газ взорвался из-за утечки в летней кухне. Травмирован был сам хозяин дома и женщина с ребенком, приехавшие из Магнитогорска.
В сообщении говорится, что взрыв природного газа произошел в частном доме в Хостинском районе на Новороссийском шоссе, около половины второго. По предварительной информации специалистов, газ взорвался из-за утечки в летней кухне. Травмирован был сам хозяин дома и женщина с ребенком, приехавшие из Магнитогорска.
Автор: Маргарита Лисарова