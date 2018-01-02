СМИ: В Москве в "квартире Ксении Собчак" заложили бомбу
В Москве на Рублевском шоссе произведена эвакуация дома №34, корпус 2. Пресс-служба МВД по Москве и Московской области сообщила, что поступил звонок о заложенной бомбе.
Сообщается, что в отделение полиции поступил звонок. Неизвестный сообщил, что по указанному адресу в одной из квартир заложено взрывное устройство. На место выехали спецслужбы, была произведена эвакуация жильцов.
Журналистам портала Life консьержка рассказала, что квартира, в которой по сообщению неизвестного заложена бомба, принадлежит Ксении Собчак, кандидату в президенты России. Однако она там не проживает, а сама жилплощадь выставлена на продажу.
Сообщается, что в отделение полиции поступил звонок. Неизвестный сообщил, что по указанному адресу в одной из квартир заложено взрывное устройство. На место выехали спецслужбы, была произведена эвакуация жильцов.
Журналистам портала Life консьержка рассказала, что квартира, в которой по сообщению неизвестного заложена бомба, принадлежит Ксении Собчак, кандидату в президенты России. Однако она там не проживает, а сама жилплощадь выставлена на продажу.
Автор: Маргарита Лисарова