Учёные: Ультратонкий пластырь с микроиглами поможет похудеть без спорта и диет
Разработчики из Сингапура презентовали особый ультратонкий пластырь с микроиглами, который, согласно заявлению учёных, способен помочь человеку похудеть, не прибегая к спорту или диетам. Каждая игла устройства тоньше, чем волос человека.
Согласно материалам исследования, опубликованным в издании Small Methods, специалисты добавили в ультратонкий пластырь с микроиглами специальный препарат. Именно он отвечает за превращение энергосберегающего белого жира в бурый, способный сжигать энергию. Разработчики утверждают, что лишний вес начинает уходить уже через 4-5 дней после ношения на теле устройства, лишая пациента с избыточной массой необходимости томить себя диетами или изнурять спортивными упражнениями. Уточняется, что посредством пластыря можно снизить свой вес почти на треть.
Ранее учёные рассказали о фрукте, который бодрит по утрам лучше, чем кофейный напиток.
Согласно материалам исследования, опубликованным в издании Small Methods, специалисты добавили в ультратонкий пластырь с микроиглами специальный препарат. Именно он отвечает за превращение энергосберегающего белого жира в бурый, способный сжигать энергию. Разработчики утверждают, что лишний вес начинает уходить уже через 4-5 дней после ношения на теле устройства, лишая пациента с избыточной массой необходимости томить себя диетами или изнурять спортивными упражнениями. Уточняется, что посредством пластыря можно снизить свой вес почти на треть.
Ранее учёные рассказали о фрукте, который бодрит по утрам лучше, чем кофейный напиток.
Автор: Воробьева Алина